Юрий Лодыгин: "Локомотив" чувствует давление и не хочет терять очки"

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин заявил, что "Локомотив" не хочет терять очки в турнирной таблице РФПЛ, поэтому в последних матчах действует гораздо осторожнее. По его словам, московский клуб испытывает определенное давление.

– "Локомотив" чувствует давление и не хочет терять очки, – рассказал в прямом эфире Инстаграма клуба Лодыгин. – Возможно, поэтому они не так стремятся идти вперед, как в предыдущих турах. Понятно, что другие команды действуют осторожнее, поскольку не хотят терять очки в последних матчах чемпионата. Ничего не меняется – как они хотят победить, так и мы. Ничего не меняется в настрое, в подготовке. Все как и раньше. Мы говорили перед этим, что у нас впереди только финалы – так и остается сейчас.

За два тура до конца чемпионата "Зенит" находится на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в активе 50 очков. Вместе с ЦСКА (52), "Спартаком" (53) и "Краснодаром" (50) клуб борется за второе проходное место в Лигу чемпионов сезона-2018/19. Лидирует – "Локомотив" (57).

5 мая "Зенит" сыграет с "Локомотивом" в рамках 29-го тура РФПЛ, начало – в 16.30 по московскому времени.