Юрий Лодыгин: "Давно перестал следить за соперником"

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин заявил, что давно перестал следить за результатами соперников в чемпионате России. По его словам, когда сезон турнира завершится, важен будет только результат своей команды, а не остальных.

– Оцениваем ли расклад в конце сезона? Для нас, и для меня лично, важно взять по три очка в оставшихся матчах, – рассказал в прямом эфире Инстаграма клуба Лодыгин. – Я и не помню уже, с какого тура перестал следить за соперником. Нужно смотреть на свое дело, побеждать, забирать очки – потом, когда турнир закончится, будет уже все равно, что делали другие.

В текущем сезоне 27-летний вратарь всего провел 14 матчей и пропустил 14 мячей.

5 мая "Зенит" сыграет с "Локомотивом" в рамках 29-го тура РФПЛ, начало – в 16.30 по московскому времени. В последнем матче сезона клуб встретится со "СКА-ХАбаровск".

Расписание чемпионата России по футболу