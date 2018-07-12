Юрий Лодыгин: "Чем вам запомнился Манчини? Утренними тренировками в дни матчей"

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал про работу с бывшим главным тренером команды Роберто Манчини. По его словам, ничего сверхъестественного итальянский специалист не требовал.

– Чем вам запомнился Манчини? Утренними тренировками в дни матчей! У него своя специфика, он эмоциональный человек, сильный тактик. Не сказал бы, что что-то было плохо, - цитирует Лодыгина официальный сайт "Зенита". - Все было нормально, просто в какой-то момент не получилось. В команде все было спокойно, ничего страшного не происходило. Мы готовились к каждому матчу, тренер давал установку, мы разбирали игры. Но, как вы понимаете, "Зенит" практически полностью поменялся, а такой дисбаланс – это сложно. У такого клуба, как "Зенит", нет времени, чтобы набрать форму, сыграться... Тебе надо сразу бежать в гору и подниматься как можно выше. И никто не будет ждать.

– Манчини требовал от вратарей что-то особенное?

– Я бы не сказал, нет. Он практически никогда и ничем не забивал вратарям голову, и позволял нам делать то, что мы умеем – быть там, где надо, играть надежно, ловить то, что необходимо. Ничего сверхъестественного не просил, и это хорошо. Как вратарь я не чувствовал какого-либо давления от тренера. Он оставлял это Баттаре и Бирюкову.