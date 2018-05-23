Юрий Красножан: "Отношения со Смородской не были все время негативные. Я не кричу на женщин"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Красножан рассказал об отношениях с бывшим президентом "железнодорожников" Ольгой Смородской. По его словам, они были нормальные, но один раз пришлось поговорить на повышенных тонах. Красножан работал в "Локомотиве" с 2010 по 2011 год.

– Отношения со Смородской не были все время негативные. У нас были нормальные, рабочие отношения, – сказал Красножан в эфире передачи "Foot'больные люди". - Возможно, повлияла ситуация с Ибричичем, когда появился вопрос "почему он не играет?" и появился ответ "будет готов – будет играть". Немного на повышенных тонах поговорили. Я не кричу на женщин – просто мы громко говорили.

Стараюсь не возвращаться к этой теме, а то получается, что начинаешь плохо говорить о женщине. Ну ладно как президент – я ее не сужу. Вопрос другой – она же мать, бабушка, жена. Людям будет неприятно слушать это. Поэтому все, Ольга Юрьевна и Ольга Юрьевна.