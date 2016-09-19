20:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Ковтун: "Все сказанное Аленичевым в интервью "СЭ" - правда"

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Дмитрий АЛЕНИЧЕВ.Дмитрий Аленичев: "Меня сплавляли? Не верю!"

Экс-защитник "Спартака" Юрий Ковтун прокомментировал первое интервью бывшего главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева после отставки. 

– Что касается сказанного им в интервью, то все это правда, - сказал Ковтун. - Аленичев порядочен, никогда не кривит душой. Для любого наставника отставка – это огромный стресс. Но Дмитрий заслужил уважение болельщиков, он отдал много лет "Спартаку" – для него это событие было особенно болезненным. Многие вещи по работе с руководством красно-белых остались ему непонятными.

Это касается и ситуации с Широковым – явно она сказалась на отношениях с коллективом. С руководством были трения, с некоторыми сотрудниками, но без имен и фамилий! Есть этика, порядочность, и выносить сор из избы Аленичев не стал. (Иван ОРЕХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Irol Alex

Есть этика, порядочность, и выносить сор из избы Аленичев не стал. Eto on o intervju o Trenere Starkove?

20:50

EstMaza

Не читал, но там всё правда.

20:33

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