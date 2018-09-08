Юрий Ковтун: "Терри быстро привыкнет к России и поможет "Спартаку"

Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун считает, что подписание 37-летнего защитника Джона Терри – продуманный ход руководства красно-белых.

- Понятно, что Терри – игрок высочайшего уровня, другое дело, в каком состоянии он сейчас находится, - говорит Ковтун. - Впрочем, уверен, что Джон – профессионал и наберет хорошую форму. Переход в "Спартак" для него – возможность поиграть еще на достаточно высоком уровне в клубе, ставящем серьезные задачи. К тому же, защитники красно-белых получат опыт работы с большим мастером.

- Зимой Терри исполнится 38 лет. Не рискует ли "Спартак", предлагая столь возрастному игроку оклад в 2,5 миллиона евро в год и контракт с возможностью продления ещё и на сезон-2019/20?

- Уверен, руководство "Спартака" приняло обдуманное решение, подписывая англичанина. К тому же, для самой команды приход Терри – огромный имиджевый плюс.

- При этом англичанина уже нельзя заявить Лигу Европы.

- Зато в чемпионате проще привыкнуть к новой команде, новым условиям, хотя, думаю, Терри быстро адаптируется к России, учитывая свойства его характера. Да, Джона будет не хватать в Лиге Европы, но зато можно сосредоточиться на выступлении во внутреннем первенстве, помочь пробиться в еврокубки по итогам сезона-2018/19, а дальше – есть вариант продолжения сотрудничества с английским защитником, тогда он и сможет выступить за красно-белых в еврокубках.

Последним клубом Терри была "Астон Вилла", за которую он выступал в сезоне-2017/18 во втором по силе дивизионе Англии. Терри провел за бирмингемский клуб 36 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. (Иван Торопцев)

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