Юрий Ковтун - о возможном обмене Комбарова на Рауша: "Спартаковцу будет проще"

Бывший защитник "Спартака" и "Динамо" Юрий Ковтун прокомментировал "СЭ" информацию о возможном переходе защитника Дмитрия Комбарова из "Спартака" в "Динамо" в обмен на Константина Рауша.

– Комбаров и Рауш – мобильные крайние защитники, а так не вижу между ними серьезных, – сказал Ковтун. – Дмитрию, наверное, будет проще пережить трансфер, чем Раушу – "Динамо" для Комбарова все-таки не чужой клуб. Но непонятно, почему бело-голубые могут отдать приобретенного всего полгода назад Рауша. Его ведь наверняка брали в стартовый состав с перспективой на многолетнее сотрудничество. На этот вопрос, наверное, сможет ответить только главный тренер. Впрочем, все пока на уровне разговоров, этот трансфер еще не случится, но если он произойдет, думаю, что ни Комбаров, ни Рауш, как минимум, не ослабят свои новые клубы. Усилят ли – покажет время.

31-летний Комбаров в сезоне 2017/18 провел за "Спартак" 36 матчей и отдал 5 голевых передач. 28-летний Константин Рауш, перешедший в "Динамо" из "Кельна" в зимнее трансферное окно, провел 10 матчей за бело-голубых и сделал 3 голевые передачи. Оба защитника претендовали на попадание в состав сборной России на ЧМ-2018, но оказались вне заявки. (Иван ТОРОПЦЕВ)