Юрий Ковтун: "Не думаю, что без Глушакова схема "Спартака" изменится"

Экс-защитник "Спартака" и сборной России Юрий Ковтун – о гостевом матче красно-белых с "Амкаром", который состоится завтра в рамках 28-го тура РФПЛ.

– Тема Глушакова сегодня злободневная – то плохая игра, то травмы, – сказал Ковтун. – Придется ставить на его место другого, либо голодного до футбола, либо кого-то молодого. Не просто предположить, как отсутствие Дениса скажется на команде, все-таки "Спартак" сейчас находится не в лучшей форме. Но не думаю, что без Глушакова схема сильно изменится. Москвичам нужно побеждать, прерывать серию неудач, поэтому, скорее всего, ставка будет сделана на атаку.

– И как все закончится в воскресенье в Перми?

– Учитывая последние результаты соперников, сложно спрогнозировать не то, что счет, но даже просто победителя. "Амкар" – неуступчивый оппонент, на прошлой неделе уральцы уверенно переиграли в гостях "Тосно". "Спартак", наоборот, уступил на своем поле. Если бы команда Карреры находилась бы на ходу, то вопрос о том, кто возьмет три очка, не возникал бы. Пермяки видят и чувствуют, что красно-белых можно превзойти. Поэтому победить способны те, так и другие. (Константин КОЛМАКОВ)

Матч "Амкар" – "Спартак" пройдет в воскресенье, 29 апреля. Начало встречи – в 14.00 (мск). "СЭ" проведет трансляцию игры.

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