Юрий Ковтун: "Глушаков? В поражении "Спартака" виноват не только он"

Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун отметил, что не видит игрового кризиса у красно-белых, которые потерпели поражения в двух последних матчах – от "Урала" в РФПЛ (1:2) и от "Тосно" в Кубке России (1:1, 4:5 – по пенальти). Он добавил, что не стоит обвинять во всем лидера команды, полузащитника Дениса Глушакова.

– Согласны, что Глушаков стал главным виновником неудачи москвичей в полуфинале?

– Понятно, что это лидер команды и в одном матче на него все так обрушилось. Можно найти и другие причины провала, не только действия Дениса, - сказал Ковтун. - У других футболистов тоже имелись моменты, которые нужно было реализовывать. К поражению привели какие-то общие вещи, так сложился матч. А обвинять одного игрока… Правда, он сам это сделал, взял вину на себя. Это его право.

– Встреча с "Уралом" Глушакову тоже не удалась. Наверное, вопрос психологии здесь имеет большую роль, но Каррера поставил его на решающий удар в серии пенальти...

– Мы знаем ситуацию только со слов главного тренера. Он видит это и чувствует. Денис не вышел в стартовом составе, возможно потому, что прошлый матч провел не на сто процентов. Понятно, что когда футболист появляется на замене, то должен использовать то время, которое ему предоставлено. Но игра может пойти, а может и не задаться. Не исключено, что Денису не хватило исполнительского мастерства, чтобы нанести решающий удар на 120-й минуте, а потом реализовать пенальти. Возможно, у Глушакова что-то сидит внутри, потому что часто бывали такие матчи. Думаю, все дело в психологии.

– После вылета "Спартака" из кубка России заговорили о кризисе в команде. Он, по-вашему, есть?

– В плане футбола такого сказать нельзя, потому что красно-белые играют в целом прилично. А вот в плане реализации есть определенные вопросы. Но мы всегда после поражений говорим о кризисе. А ведь на поле есть соперник, который тоже что-то умеет. Нужно смотреть на концовку чемпионата. Тогда что-то более-менее станет понятно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Следующий матч "Спартака" состоится против "Ахмата" в рамках 27-го тура РФПЛ 23 апреля, начало – в 19.30 по московскому времени.