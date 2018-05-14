Юрий Ковтун: "Если "Спартак" не выйдет в группу ЛЧ, Каррера уйдет сам"

Бывший защитник "Спартака" и "Динамо" Юрий Ковтун прокомментировал итоги заседания совета директоров красно-белых, на котором руководство оставило еще на один сезон главного тренера Массимо Карреру.

– Задачи, которые ставились перед главным тренером, не были выполнены. Но сейчас искать в очередной раз другие варианты – не выход. Наверное, после Каррера сделал выводы. Скорее всего, будут изменения и в составе, и в административном штабе. Необходимо и расстаться с кем-то. Думаю, приобретут игроков на каждую позицию. Последние покупки не усилили "Спартак". Если Каррере дали шанс, то и какие-то его пожелания по составу удовлетворят. Этот состав проиграл Кубок и занял третье место, надо делать вывод и усилить команду.

– Если оставили Массимо, значит Комбаров и Глушаков – на выход?

– Мне сложно тут ответить. То, что в последних матчах один не попадал в состав, другой из-за травмы отсутствовал, хотя они игроки основного состава, наводит на мысли. Поэтому, стоит, наверное, ждать какого-то решения.

– Ближайшая цель – выйти в группу ЛЧ. В случае невыполнения задачи с Каррерой попрощаются?

– Такой вариант существует. Для Карреры будет ориентиром именно этот турнир. Если что-то не получится, думаю, сам Массимо подаст в отставку, не дожидаясь решения сверху.

– Игроки не были командой в последних играх. Возможно такое, что Каррера исчерпал себя?

– Внутри команды есть определенные моменты, которые сыграли с командой злую шутку. Все догадываются, все понимают, о чем речь. Слухи слухами, но понятно, что когда команда не выполняет задачу в матче, где нужно все отдать, возникают вопросы – кто-то не хочет работать с тренером. Это внутренние дела, которые требуют разбирательства. (Арман МКРТЧЯН)