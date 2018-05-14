Юрий Ковтун: "Если "Спартак" не выйдет в группу ЛЧ, Каррера уйдет сам"

Бывший защитник "Спартака" и "Динамо" Юрий Ковтун прокомментировал итоги заседания совета директоров красно-белых, на котором руководство оставило еще на один сезон главного тренера Массимо Карреру.
– Задачи, которые ставились перед главным тренером, не были выполнены. Но сейчас искать в очередной раз другие варианты – не выход. Наверное, после Каррера сделал выводы. Скорее всего, будут изменения и в составе, и в административном штабе. Необходимо и расстаться с кем-то. Думаю, приобретут игроков на каждую позицию. Последние покупки не усилили "Спартак". Если Каррере дали шанс, то и какие-то его пожелания по составу удовлетворят. Этот состав проиграл Кубок и занял третье место, надо делать вывод и усилить команду.
– Если оставили Массимо, значит Комбаров и Глушаков – на выход?
– Мне сложно тут ответить. То, что в последних матчах один не попадал в состав, другой из-за травмы отсутствовал, хотя они игроки основного состава, наводит на мысли. Поэтому, стоит, наверное, ждать какого-то решения.
– Ближайшая цель – выйти в группу ЛЧ. В случае невыполнения задачи с Каррерой попрощаются?
– Такой вариант существует. Для Карреры будет ориентиром именно этот турнир. Если что-то не получится, думаю, сам Массимо подаст в отставку, не дожидаясь решения сверху.
– Игроки не были командой в последних играх. Возможно такое, что Каррера исчерпал себя?
– Внутри команды есть определенные моменты, которые сыграли с командой злую шутку. Все догадываются, все понимают, о чем речь. Слухи слухами, но понятно, что когда команда не выполняет задачу в матче, где нужно все отдать, возникают вопросы – кто-то не хочет работать с тренером. Это внутренние дела, которые требуют разбирательства. (Арман МКРТЧЯН)
delacrua
ну и кто должен внутри команды разбираться? пилипчук ушел, он русскоязычный помощник был. русские капитаны комбаров и глушаков тоже мимо состава... случайностей не бывает, на все есть система. и то что точность передач страдает - означает, что нет взаимопонимания. каждый знает как надо, но делает по своему. самедов мог привезти второй пенальти... повезло просто. короче в команде и в штабе пожар. самое время тушить
22:00
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
После 0-3 не ушел.0-4.,1-5,.0-7., а тут уйдет)))
22:00