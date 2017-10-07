Юрий Калитвинцев: "Всегда буду переживать за "Динамо"

Бывший главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев тепло попрощался с клубом. Специалист возглавлял бело-голубых с июня 2016 года, а сегодня был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Дмитрий Хохлов.

"В "Динамо" было хорошее и не очень, но у меня в памяти останутся только позитивные моменты, которых набралось гораздо больше. Я благодарен руководству за то, что дали мне возможность работать в таком великом клубе, как "Динамо". Здесь большая ответственность, высокие требования, однако все это стало для меня огромным опытом, который позволит развиваться в своей профессии и давать результат в дальнейшем. Я понимал, что в "Динамо" надо работать круглосуточно, и делал это. Что-то получилось, что-то нет, но я честен перед командой, болельщиками и самим собой.

Всегда буду переживать за "Динамо". С тем коллективом, что сейчас есть, мы прошли долгий путь, добивались успехов. Признателен футболистам за то, что они в "Динамо" играют не только ногами, но также сердцем и душой. Я уверен в ребятах, они обязательно своей сплоченной командой выйдут из нынешней ситуации с достоинством.

Отдельно хотел бы сказать о болельщиках. Они, без сомнений, одни из самых лучших и преданных. Несмотря на то, что команда вылетала в ФНЛ, что сейчас "Динамо" далеко от первых строчек, поклонники клуба всегда рядом. Футболисты любят и уважают болельщиков, сделают все возможное, чтобы их радовать.

Я желаю удачи фанатам бело-голубых, команде и всему футбольному клубу "Динамо", – говорится в обращении Калитвинцева на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне после 12 туров "Динамо" набрало 10 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.