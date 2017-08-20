Юрий Калитвинцев: "Удовлетворения от ничьи нет"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после матча 7-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:1) отметил, что он знал, как будут играть уфимцы. По его словам, у обеих команд были опасные моменты.

- Готовились и знали, как будет играть соперник, - заявил Калитвинцев. - Выстроенный план на игру работал хоть и не на сто процентов, но ребята старались его выполнять. Дали фору, пропустив мяч в раздевалку от команды, которая очень организованно играет в обороне. Во втором тайме стали играть агрессивнее. Рисковали, но не могли забить. Были моменты и у "Уфы". Риск был оправдан. Не забивая тяжело выигрывать. Поблагодарил ребят за самоотдачу, усилия и желание, которые ребята показали на поле. Что касается результата, то, не обижая соперника, удовлетворения от ничьи нет.

- Почему Погребняка не было на лавке?

- Чтобы не было большой разбросанности, мы решили помещать на замену по два исполнителя на каждую позицию. Должна быть полная концентрация. В Краснодаре Павел может сыграть или остаться в запасе. Сегодня выбрали не его, но он в обойме и у него еще будет время, чтобы проявить себя силовым путем и выйти на навал.

- Как прокомментируете эпизод в концовке с неназначенным пенальти в ворота "Уфы"?

- Не видел момента, но мне сказали, что нарушение было.

- Как вам дебют Цаллагова?

- Сыграл хорошо, но мы знаем, что может лучше. Он пропустил много официальных игр, который ничего не заменит. Он в хорошем состоянии, в команде он работал в общей группе. Делаем скидку на то, что не хватило игровой практики.

- Планируете приобретение "свободного художника"?

- Любой команде нужны качественные футболисты. Не владею финансовой ситуацией, поэтому не знаю, будут ли дальнейшие приобретения.(Евгений БЕЛОУСОВ)