Юрий Калитвинцев: "У "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после матча 11-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) отметил, что такая игра с сильным соперником поможет его команде стать еще уверенней. Специалист остался доволен результатом, заявив, что команда выходила на поле не отбиваться.

– По крайней мере, я не разочарован – это точно, – сказал во флеш-интервью Калитвинцев. – Каждое очко на вес золото, это заслуга команды. Удачно играем против лидеров? План был выполнен, хорошая игра в обороне. Но мы не выходили на поле отбиваться, хотели использоваться оперативным пространством и мы им пользовались.

Но это больше польза по поводу уверенности. Хотя у нас команда уверенная. У нас было много моментов, когда люди пытались не просто лодку раскачать, но и перевернуть. Но мы вместе. Хотя очков в таблице у нас пока мало.

Трансляция матча "Динамо" - ЦСКА //

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