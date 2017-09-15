Юрий Калитвинцев: "Травма Панченко? Подробности пока неизвестны"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после матча 10-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1) отметил, что на результате сказалась плохая реализация голевых моментов. Специалист также добавил, что сегодняшний матч выдался боевым.

- Я скажу, что самая настоящая игра, когда играют соседи по турнирной таблице, - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Калитвинцев. - Игра была за 6 очков, где футболисты одной и другой команды не жалели ни себя, ни соперника. Очень боевитая игра, мы к такой игре готовились. Пропустили мяч со стандарта, были у нас свои моменты, но не забили. Без забитого мяча игру не выиграешь, а если ты до этого еще и проигрываешь, то и ничьи не добьешься. У меня нет претензий к ребятам, кроме того, что не использовали свои моменты. Будем работать над этим.

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Трансляция "Арсенал" - "Динамо"