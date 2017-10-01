Юрий Калитвинцев: "Совру, если скажу, что место в таблице не давит на "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после поражения от "Локомотива" (0:3) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что его команду немного сломил быстро пропущенный гол. Он также добавил, что место в турнирной таблице немного давит на бело-голубых.

После 12 туров "Динамо" идет на предпоследнем 15-м месте в таблице, набрав 10 очков.

– Наверное, нас сломило немного то, что быстро пропустили. Все-таки план на игру был другой, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Калитвинцев. – После первого тайма при счете 2:0 не было смысла отходить, стали играть смелее, оголили тылы, это естественно. Могли еще пропустить, но могли и забить. В начале игры очень низко сели, практически в штрафную. Или боязнь была, или команда соперника очень агрессивно начала матч.

Самба – боец, да, получил травму. Но почему остальные не шли в борьбу? Надо было идти вперед, в принципе так и делали. Во втором тайме была борьба.

Оборона для нас не проблема. Мы раньше не забивали, но мы и не пропускали. Да, сегодня некачественно сыграли в обороне, но будем работать. В паузе обратим внимание и на оборону, и на атаку, и на другие компоненты.

Совру, если скажу, что место в турнирной таблице на нас не давит. Мы в нее не смотрим, но понимаем, где находимся. Следующие матчи проведем непосредственно с соседями по турнирной таблице. Надо готовиться к каждой игре, потому что самая важная игра - ближайшая.

Трансляция матча "Локомотив" - "Динамо"