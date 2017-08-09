Юрий Калитвинцев: "Погода на "Динамо" не влияет, жарко будет обеим командам"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев перед матчем 5-го тура чемпионата России с "Ростовом" заявил, что жаркая погода его не беспокоит, так как команды будут в равных условиях. Также он отметил, что первая победа в сезоне, добытая в выходные, уже забыта.

– Не буду обманывать, конечно, победа в прошлом туре скажется на настрое, – сказал Калитвинцев в эфире телеканал "Футбол 2". – После положительного результата восстановление проходит быстрее. Первая победа есть первая победа, но мы ее забыли на следующий день. Мы быстро отходим и от поражений, и от побед. Здорово, что выиграли, но это уже история. Готовились конкретно к матчу с "Ростовом".

– На что будете делать основной акцент?

– На все. И на физические кондиции, и на тактическую выучку, и на командную скорость, и на индивидуальные действия. Хорошо изучили соперника, это сейчас не проблема, так как информации много. Сразу скажу, что погода на нас не влияет. Жарко обеим командам. Готовились, а как это сделали покажет результат. То, что было на восстановление на день меньше, чем у "Ростова", это не проблема. Мы и восстановились, и подготовились.

Трансляция матча "Ростов" – "Динамо"