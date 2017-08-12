Юрий Калитвинцев: "Почти все футболисты "Динамо" заслуживают играть в старте"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев перед началом матча 6-го тура чемпионата России с "Анжи" подчеркнул, что изменения в стартовом составе вызваны плотным графиком. При этом он отметил, что почти все игроки бело-голубых достойны выходить в стартовом составе.

- Изменения в составе? Ребята восстановились, но в прошлой игре получили большую нагрузку, - сказал Калитвинцев в интервью телеканалу "Наш футбол". - У нас почти все футболисты заслуживают выходить в стартовом составе, поэтому ротация ожидаема.

Ионов? Он идет на поправку семимильными шагами. Дай Бог, будет готов к следующей игре. Погребняк? Он получил повреждение икроножной мышцы, поэтому мы решили его не брать.

Трансляция матча "Анжи" - "Динамо"