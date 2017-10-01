Юрий Калитвинцев: "Остаюсь ли я? Моя задача – готовить ребят к ближайшему матчу"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после поражения от "Локомотива" (0:3) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что соперник очень активно шел в отбор. Он рассказал, как относится к критике в свой адрес.

– Сегодня вы выпустили Луценко и Бечирая.

– Они дополняли друг друга. План на матч был играть через среднюю линию и использовать длинные передачи. Соперник заставлял нас торопиться. Он не давал ребятам поднять голову. "Локомотив" очень активно шел в отбор.

– Почему не играет Цаллагов и Козлов?

– Цалагов готов выйти в любой момент и время у него будет. Это только вопрос конкуренции.

– Есть ли заготовки перед следующим матчем со "СКА-Хабаровск"?

– Можно только догадываться, как они будут играть. У них будет время подготовиться к нашей игре. Вы помните, что мы нередко играли первым номеров в этом сезоне. Знаем сильные и слабые стороны соперника. Надо использовать перерыв на пользу.

– Видно, за счет чего "Динамо" собирается выходить из обороны в атаку, но одна индивидуальная ошибка и задумки не удается воплотить в жизнь.

– Главное, ребята стараются выполнить то, что нарабатываем, но не всегда это получается. По исполнению все правильно, но надо работать.

– Примерно месяц назад писали, что матчи с ЦСКА и "Локомотивом" будут решающими для вас. Вы остаетесь?

– Не могу ответить на этот вопрос. Не так много читаю специалистов. Только критика не бывает лишней. Это писали, но мне никто ничего не говорил. Моя задача – готовить ребят к ближайшему матчу. От руководства я не слышал такую информацию. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)