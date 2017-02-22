Юрий Калитвинцев: "Оренбург" заслуживает того, чтобы располагаться выше в турнирной таблице"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после товарищеской игры против "Оренбурга" (1:1) отметил силу соперника из премьер-лиги. Также специалист подчеркнул, что его команда прибавила в физическом плане.

– Команда вновь сыграла очень организованно и дисциплинированно, – сказал для клубной пресс-службы Калитвинцев. – У "Оренбурга" весьма крепкая команда, считаю, в РФПЛ они заслуживают того, чтобы располагаться выше в турнирной таблице. Тем не менее, мы оппоненту практически ничего не позволили создать. У нас острые моменты возникали, а затем сработал прессинг, на который нацеливали футболистов, забили хороший гол. К сожалению, удержать победный счет не удалось, хотя выиграть хотелось. Но там была игра рукой со стороны соперника, очень уж большого значения результату я бы придавать не стал. Куда важнее качество игры и кондиции футболистов. Отмечу, что в физическом плане команда еще прибавила. Теперь нас ждет заключительный сбор в Новогорске, где будем уже отшлифовывать командные взаимодействия, работать над деталями, не забывая, впрочем, и о функциональной подготовке.