Юрий Калитвинцев: "Нужно сделать все, чтобы "Динамо" уважали после матча с "Краснодаром"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев подчеркнул, что команда подходит в хорошем настроении к матчу 8-го тура чемпионата России с "Краснодаром". По его словам, бело-голубые понимают статус предстоящего соперника.

– У "Динамо" всегда хорошее настроение перед матчами. Мы понимаем, с кем предстоит встретиться, – сказал Калитвинцев в интервью телеканалу "Наш футбол". – Нужно сделать все, чтобы после игры нас стали уважать.

Поражение "Краснодара" в Лиге Европы? Думаю, что с этим должен разбираться Шалимов. Мы же думаем о своей игре. Было просмотрено много матчей. То, что было – история. Самая главная игра – ближайшая.

Проблемы? Не может быть все безоблачно, но и туч тоже нет. Главное чтобы не пошел дождь во время матча, если говорить о составе "Динамо".

Трансляция матча "Краснодар" – "Динамо"