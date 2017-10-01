Юрий Калитвинцев: "Не знаем, что с Соу. Он не может наступить на ногу"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после поражения от "Локомотива" (0:3) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что его команда робко начала встречу и не справилась со скоростями соперника. Он также добавил, что не считает, что травма полузащитника Самбы Соу повлияла на результат игры.

– Мы робко начали матч или соперник заставил нас сесть вдесятером в свою штрафную, – сказал Калитвинцев. – Мы проигрывали борьбу и быстро пропустили два мяча. После перерыва искали счастья у чужих ворот, оголяли тылы и могли еще пропустить, но и забить имели возможность. За счет того, что медленно перестраивались, мы не успевали. Я не могу сказать, что ребята убирали ноги или была халатность в игре без мяча, но на полтакта мы делали все медленное соперника. Опаздывали в каждом эпизоде, не справились с быстротой мышления "Локомотива".

– Травма Соу повлияла на игру?

– Не могу сказать, что был бы другой результат, если бы игрок был на поле. Но это системообразующий футболист, и мы не смогли быстро перестроиться, хотя Зотов хорошо вышел на замену. Пока мы не знаем еще, что с Соу, но он не может наступить на ногу. Есть подозрение на мениск. Но это был игровой эпизод. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Динамо"