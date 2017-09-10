Юрий Калитвинцев: "Не против, если "Динамо" будут называть "грозой авторитетов"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) отметил, что он очень доволен результатом игры. Специалист также добавил, что не против, если бело-голубых будут называть "грозой авторитетов".

Напомним, в матче 1-го тура "Динамо" сыграло вничью со "Спартаком" (2:2).

– Доволен результатом, не буду кривить душой. Победа есть победа, – сказал во флеш-интервью после матча Калитвинцев. – Есть удовлетворение от результата, от того, что игроки выполнили все требования.

Это была очень тяжелая игра. Я не против, если нас начнут называть "грозой авторитетов". Мы не обращаем на это внимание. Нашей задачей была игровая дисциплина и выполнение требований, которые мы выдвинули и тренировали перед игрой. Хорошие были переходы из обороны в атаку, может быть, немного не хватило скорости. Больше всего порадовала игра в обороне.

У нас не было деления матча на 15, 30, 40 минут. Сделали коррективы в перерыве, отталкиваясь от обороны. Мы не выходили отбиваться, выходили играть так, чтобы затянуть соперника на свое поле.

В этом сезоне мы провалили игру против "Краснодара" (0:2), в остальных играли качественно. Были ошибки - где-то не забили, но в целом выглядели конкурентноспособно.

Трансляция матча "Динамо" - "Зенит"