Юрий Калитвинцев: "Матч против сборной России был подготовкой к игре с "Зенитом"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что команда должна сыграть дисциплинированно. Специалист подчеркнул, что товарищеская игра против сборной России (0:3) была подготовкой к матчу с питерцами.

– Матч против сборной России? Любая игра важна, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Калитвинцев. – Это уже история, и мы ее разобрали, сделали выводы и прочли все, что о нас писали. Тем не менее, мы не готовились к этой игре, это была тренировка с повышенной ответственностью. Мы готовились к матчу с "Зенитом".

"Динамо" может победить "Зенит", забив на один мяч больше, образно говоря. Нам противостоит один из лидеров чемпионата, поэтому должны сыграть дисциплинированно, это самое главное. Также у игроков должна быть вера в себя и вера в свою команду. Коллектив должен выйти на футбольный бой и биться, убиваться, выполнять тренерскую установку.

Бечирай и Шуньич забили по мячу в играх за свои сборные. В клуб они вернулись в хорошем психологическом состоянии. Времени на подготовку к матчу с "Зенитом" хватило, проблем не было.

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"