Юрий Калитвинцев: "Лет через десять Обольский покажет, сильнее он Погребняка или нет"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после матча 11-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) отметил, что его команде не хватает креативного футболиста на поле. Также специалист не расстроен ничейным результатом, считая, что его команда заслужила набранное очко.

– Что понравилось: хорошая концентрация, ребята в целом грамотно действовали, но соперник сбивал темп и у нас не получался переход из обороны в атаку, – сказал Калитвинцев. – Но не будем принижать достоинство этой ничьей. Мы играли с лидером. Ребята заслужили очко за дисциплину и самоотверженность. Грустить не будем. Продолжаем работать. Уже какую игру не можем забить, это значит, впереди есть проблемы, но мы постараемся их решить.

– Будете менять схему под следующего соперника, чтобы не действовать опять вторым номером?

– Дело не в схеме. Мы потеряли креатив впереди, у нас не находится футболиста, который может отдать острую передачу, завершить момент. Работаем над этим.

– После травмы Панченко весь креатив – на Вандерсоне?

– Можем использовать на этой позиции Луценко, Обольского, выздоравливает Кузьмин. Есть ребята, которые способны. Пробуем разные варианты на тренировках.

– Обольский сильнее Погребняка?

– Лет через десять Обольский покажет, сильнее или нет. Он хорошо работал в дубле, долго бился в дверь основной команды. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)