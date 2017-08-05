Юрий Калитвинцев: "Как Ионов реагирует на критику? Спрошу у него"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев заявил, что его команда вернула уверенность в себе после победы над "Амкаром" (3:0) в 3-м туре премьер-лиги. Также специалист положительно оценил дебют Вандерсона, передает из Химок корреспондент "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН.

– План на игру был: агрессия в атаке. Вспомнили, как агрессивно играли в ФНЛ, невзирая на соперников, – сказал Калитвинцев. – В премьер-лиге немного потеряли уверенность, но сейчас вспомнили. Начали действительно агрессивно, затем немного снизили активность, стали пропускать атаки соперника через центр. В перерыве указал на это, внесли коррективы. Ну и ключевую роль сыграл первый гол.

– Как оцените дебют Вандерсона?

– У нас все нападающие в хорошем состоянии, и мы выбираем, исходя из соперников и того, кто лучше готов на данный момент. То, как Вандерсон действовал, его движение, его стремления заслуживают высокой оценки.

– Как Ионов реагирует на критику с трибун?

– Я спрошу у него. Он играл с небольшим повреждением, и когда оно стало сказываться, я его заменил. Но двигался он сегодня неплохо.

Трансляция матча "Динамо" – "Амкар"