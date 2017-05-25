Юрий Калитвинцев: "Иногда настолько тяжело отпускать футболистов, что даже не спится"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев отметил, что с первого тура ФНЛ на команде лежал большой груз ответственности. Также специалист рассказал, что в работе над психологией игроков многому научился у своей дочери.

– С первого тура на нас лежал громадный груз ответственности, – цитирует VTBRussia Калитвинцева. – Мы к ней были готовы. Были и неудачные моменты. Важно проводить работу над ошибками, а не давать игрокам паниковать. Главное в футболе – самоотдача, а уже потом мастерство. Без желания побеждать лучше вообще не выходить на поле.

– Как вы работаете над психологией футболистов?

– Многому научился у дочери – она дипломированный психолог. Вместе с ней читал профильную литературу. Кроме того, у меня есть собственный опыт игрока. Помню, как реагировал на слова тренеров. Мне повезло, что работал со многими великими специалистами. Мой тренерский стаж – 17 лет. Понимаю, насколько важно продумывать не только матчи и тренировки, но даже установки на игру.

– И как вы настраиваете игроков перед матчами?

– Наша задача – найти мотивацию. Это не должно превращаться в рутину. Установка может быть эмоциональной, это в зависимости от соперника. Меня в свое время научили, что не так важно, сколько людей на трибунах: 100 человек или 100 000 человек. Главное – не быть равнодушным.

– Когда-нибудь принимали жесткие решения?

– Да, конечно. К примеру, когда приходится расставаться с футболистами. Бывает, что человек близок мне по духу, но я не вижу его в составе. Даже если он многое сделал для команды, все равно приходится его отпустить. Это очень тяжело. Бывает, что еще несколько дней потом переживаю. Иной раз не спится.