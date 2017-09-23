Юрий Калитвинцев: "Игроки "Динамо" переживают за результат, но паники нет"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев перед матчем 11-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что в команде нет паники из-за неудачных результатов. Специалист отметил, что игроки переживают, но паники в коллективе нет.

– У нас рабочее состояние, понимаем, что у нас есть проблемы, – сказал во флеш-интервью Калитвинцев. – Мы над этим работаем. На слухи не обращаем внимание. Я не читаю ничего про нашу команду. Но, думаю, ребята читают.

Внимательно смотрим за их поведением, никаких проблем нет. Видно, что переживают за результат, но паники нет. Все идет в рабочем порядке. Травма лучшего бомбардира? Решим за счет коллективных действий, мастерства. Работаем над всеми компонентами. Разве ребята не хотят забить? Хотят. Просто не получается. Все придет после работы.

Трансляция матча "Динамо" - ЦСКА