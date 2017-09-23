Юрий Калитвинцев: "Игроки "Динамо" переживают за результат, но паники нет"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев перед матчем 11-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что в команде нет паники из-за неудачных результатов. Специалист отметил, что игроки переживают, но паники в коллективе нет.
– У нас рабочее состояние, понимаем, что у нас есть проблемы, – сказал во флеш-интервью Калитвинцев. – Мы над этим работаем. На слухи не обращаем внимание. Я не читаю ничего про нашу команду. Но, думаю, ребята читают.
Внимательно смотрим за их поведением, никаких проблем нет. Видно, что переживают за результат, но паники нет. Все идет в рабочем порядке. Травма лучшего бомбардира? Решим за счет коллективных действий, мастерства. Работаем над всеми компонентами. Разве ребята не хотят забить? Хотят. Просто не получается. Все придет после работы.