Юрий Калитвинцев: "Хорошие результаты с топ-клубами? Учитывая положение "Динамо" - практически все клубы находятся выше нас"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев в преддверии матча 12-тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что команда не делит соперников на больших и маленьких. Специалист подчеркнул, что фактор плотного графика железнодорожников может помочь его команде.

– Хорошие результаты с топ-клубами? Честно скажу, мы не делим соперников на больших и маленьких, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Калитвинцев. – Те коллективы, о которых вы говорите, находятся выше нас в таблице. Но учитывая наше положение – практически все клубы находятся выше нас.

Плотный график "Локомотива"? Мелочей в футболе не бывает, мы рассматривали все компоненты, которые могут нам помочь в этой игре. Но не зацикливаемся на этом.

Трансляция матча "Локомотив" - "Динамо"