Юрий Калитвинцев: "Готовились к матчу с "Амкаром" как к кубковой игре"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев в преддверии матча 4-го тура чемпионата России с "Амкаром" отметил, что команда не смотрит на положение в турнирной таблице и на прошедшие игры. Он также добавил, что меняет игроков атаки, чтобы найти оптимальный состав.

– На сегодняшний день не смотрим в турнирную таблицу, не говорим о прошедших играх. Смотрим на следующие матчи, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Калитвинцев. – Самая главная игра – ближайшая с "Амкаром". Готовились к ней к кубковой встрече. Дальше посмотрим.

Кто фаворит? На бумаге можно говорить все что угодно. Кто забивает, кто нет. Знаем, что "Амкар" мало пропускает. Кто фаворит, лучше говорить в конце игры.

Атака "Динамо"? Сегодня впереди Вандерсон, Панченко, Ионов, Ташаев. Меняем игроков, потому что каждый футболист заслуживает играть именно в стартовом составе. Ищем оптимальный состав, думаю, скоро найдем.

Трансляция матча "Динамо" – "Амкар"