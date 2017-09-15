Юрий Калитвинцев: "Это премьер-лига. Откуда здесь может быть много моментов?"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после поражения от "Арсенала" (0:1) в матче 10-го тура чемпионата России отметил, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных. По его словам, команду подвела реализация моментов.

– Была настоящая боевая игра двух команд, которые находятся в турнирной таблице по соседству, – сказал Калитвинцев. – Когда игра идет за шесть очков, такие игры и получаются, боевые. Когда футболисты обеих команд не жалеют ни себя, ни соперника. Мы этого и ожидали. Игра мне понравилась, ребят не в чем обвинить, кроме незабитых мячей. Если мы не будем забивать, то выиграть тяжело. А если ты по ходу матча проигрываешь, то тяжело сыграть и вничью. Ребятам еще ничего не говорил, но скажу, что они за игру "ответили". А за результат отвечу я.

Тем не менее, еще раз скажу, что понравился и накал, и качество игры. Обе команды, наверное, по качеству игры немножко не там находятся в турнирной таблице, где должны. Хотя по результатам, конечно, всё справедливо. Надо выигрывать. Кроме результата никакого разочарования нет. О красивой игре говорить тут тоже не приходится, потому что красивая игра – это во дворе, а профессиональный спорт требует результата. За нашу команду сегодня не было стыдно.

– Что с Панченко?

– У меня пока нет информации. Сейчас узнаем, нужна "скорая" или нет. Доктор занимается этим вопросом.

– Перед матчем команда гуляла по Туле. Это у вас такая традиция?

– Да, когда игра вечером, мы всегда совершаем прогулку. Тем более что в Туле есть что посмотреть, да и погода была отличная. И вечером была прекрасная футбольная погода.

– Во втором тайме казалось, что "Динамо" должно пойти вперед. Но моменты так и не удалось создать. Почему?

– Это не только казалось, "Динамо" и пошло вперед. Да и моменты были, но их не было много, потому что очень организованно сыграл "Арсенал". Это премьер-лига, команды примерно одинакового уровня, кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Откуда здесь может быть много моментов? (Петр ПОРТЯНСКИЙ)