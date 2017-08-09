Юрий Калитвинцев: "Динамо" владело территориальным преимуществом, но за него не дают очков"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после поражения от "Ростова" в матче 5-го тура чемпионата России (0:1) отметил, что его команде не хватило последней передачи. Также он рассказал, почему не стал делать все три замены.

– Что не получилось? Забить гол, – сказал Калитвинцев в эфире телеканала "Футбол 2". – Территориальное преимущество у нас было, но за него не дают очков. Было все вокруг штрафной, но не хватило острой передачи, не хватило поставить точку.

– Почему не воспользовались всеми тремя заменами?

– У нас игра через два дня на третий, это первое. Ребята хорошо двигались, ни к кому претензий не было, все выдерживали темп, это второе. Поэтому и решил не делать замен.

Трансляция матча "Ростов" - "Динамо"