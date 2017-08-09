22:19 9 августа | Футбол — РФПЛ

Юрий Калитвинцев: "Динамо" владело территориальным преимуществом, но за него не дают очков"

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Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после поражения от "Ростова" в матче 5-го тура чемпионата России (0:1) отметил, что его команде не хватило последней передачи. Также он рассказал, почему не стал делать все три замены.

– Что не получилось? Забить гол, – сказал Калитвинцев в эфире телеканала "Футбол 2". – Территориальное преимущество у нас было, но за него не дают очков. Было все вокруг штрафной, но не хватило острой передачи, не хватило поставить точку.

– Почему не воспользовались всеми тремя заменами?

– У нас игра через два дня на третий, это первое. Ребята хорошо двигались, ни к кому претензий не было, все выдерживали темп, это второе. Поэтому и решил не делать замен.

Трансляция матча "Ростов" - "Динамо"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Duckhunter68

Калитвинцев, на какое, блин, территориальное преимущество?! Ну неужели не видно тренеру, что выпал из игры Вандерсон??? Почему не выпустить Бечирая или Луценко? А что с Ионовым происходит?! Что вообще с командой творится, Юрий?

22:29 9 августа