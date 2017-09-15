Юрий Калитвинцев: "Динамо" не забивает на протяжении трех матчей? Я не считаю серии"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" отметил, что команда знает, как играет соперник. По его словам, он не думает о различных сериях, а концентрируется на ближайших играх.

- "Динамо" не забивает на протяжении трех матчей, если учесть и товарищескую встречу против сборной России (0:3). Как вы можете это прокомментировать?

- Я считаю игру против сборной России товарищеским матчем, - сказал Калитвинцев в эфире телеканала "Наш футбол". – Поэтому ее брать в расчет не надо. В прошлом туре мы встречались с "Зенитом" (0:0). Результат этого матча я приравниваю к победе. А вообще я не считаю эти серии. Самая важная игра – ближайшая. Мы разобрали "Арсенал". Готов говорить об этой игре.

- Почему в заявке нет Погребняка?

- Это происходит не в первый раз. Нет Кузьмина, нет Калугина. У них разные причины.