Юрий Калитвинцев: "Динамо" не хватило заключительной передачи и заключительного удара"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после поражения от "Ростова" в матче 5-го тура чемпионата России (0:1) отметил, что его команда владела преимуществом, но не хватило последней передачи. Также он считает, что до пропущенного гола его команда больше играла на половине поля соперника.

– Мы владели территориальным преимуществом, но это ни о чем не говорит, - заявил Калитвинцев. - Мы знали, как будет строить игру соперник, они с удовольствием отдают территорию. У нас не хватило заключительной передачи и заключительного удара. Агрессии на ворота было маловато. То, что мы чем-то владели там – за это очки не дают.

– Показалось, что после пропущенного гола команда несколько просела в центре поля...

– Наверное это нас заставил соперник. До пропущенного мяча у нас были хорошие подходы, до 19-й минуты играли с переменным успехом, но больше на половине "Ростова". (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)