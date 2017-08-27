Юрий Калитвинцев: "Динамо" нарабатывало другой сценарий на матч с "Краснодаром"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 8-го тура чемпионата России подчеркнул, что команде не удалось продемонстрировать быстрый выход из обороны. По словам специалиста, бело-голубые рассчитывали, что встреча пойдет по другому сценарию.

– Мы хорошо знали, что из себя представляет "Краснодар". Это одна и немногих команд, которая любит и умеет играть в пас. Что могли противопоставить? Надежную игру в обороне и быстрый переход в атаку, чего не получилось.

Если учесть, что мы тоже команда претензией на контроль мяча, то в игре должна была быть аритмия. При этом соперник периодически бы действовал без мяча. В первом тайме мы действовали медленно на этом прекрасном, быстром поле.

Потом "Краснодар" отдал инициативу, у нас появилось пару моментов, которыми не воспользовались. Нарабатывали другой сценарий, но не получилось.

Перерыв и игра со сборной России? Мы не разговаривали с Черчесовым, и не думаю, что беседа по этому поводу состоится. Я впервые в жизни задумываюсь над тем, контрольный ли матч или товарищеский. Но "Динамо" будет играть на результат.

Трансляция матча "Краснодар" – "Динамо"