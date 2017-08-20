Юрий Калитвинцев: "Цаллагов не самоуверен, а уверен в своих силах"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что новый защитник команды Ибрагим Цаллагов полностью готов к игре. Специалист также подчеркнул, что при подготовке к матчу москвичи хорошо проанализировали соперника.

– Цаллагов давно находится в команде, он в хорошей форме, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Калитвинцев. – Я с ним провел много бесед, он уверен в себе, не самоуверен, а уверен. Давно хотел сыграть в официальном матче, ведь лучше этого для футболиста ничего нет. Восстановился Ионов, мы не форсировали его восстановление, поэтому все прошло по плану.

"Уфа" уступила 1:4 "Ростову"? Мы анализируем каждого соперника, но не только предыдущую игру. Да, для многих, наверное, это было неожиданностью, и мы провели глубокий анализ матча, донесли до футболистов, а после – забыли как матчи соперника, так и свои. Самая важная игра – это предстоящая.

По статистике "Динамо" всегда обыгрывает "Уфу"? Об этом не было ни разговоров, ни шуток. Каждая игра – отдельная история. Мы помним прошлое, но думаем о будущем.

Трансляция матча "Динамо" - "Уфа"