Юрий Калитвинцев: "Болельщики ушли с трибун? Это их право"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после поражения от "Локомотива" (0:3) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что может понять болельщиков, которые покинули стадион на 60-й минуте встречи. Он также добавил, что было много случаев, когда фанаты могли уйти.

– На шестидесятой минуте треть фанатского сектора "Динамо" покинула трибуны. Понимаете этих болельщиков?

– Я могу их понять. Команда проигрывала, мы старались что-то поменять на поле, могли забить. Но это их право, – сказал Калитвинцев. – Они платят деньги. Эти ребята – профессиональные болельщики, и было много случаев, когда можно было уходить. Они ушли, и это информация для нас. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Динамо"