Юрий Газинский: "Жаль, что Мамаев сегодня получил травму"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский прокомментировал победу над "Тосно" (3:1) в 16 туре чемпионата России. Он отметил, что команда сделала выводы из проигранного матча с тульским "Арсеналом" (0:1).

- Какие впечатления от матча и от забитого мяча?

- Не все складывалось как хотели. Начали неудачно. "Тосно" здорово прессинговал и не давал нам выходить в атаку. Они заслуженно забили первый гол, но мы понимали, что в прошлый раз перед паузой на игры сборных мы проиграли "Арсеналу". Не хотели наступать на те же грабли. К счастью, удалось выиграть.

- При счете 1:1 игра была качельной. Что помогло выйти вперед?

- Мастерство Феди. И в целом команды. Мы не опустили руки, смогли дожать противника и забили переломный гол. Затем они стали раскрываться, у нас появилось еще больше моментов.

- Раньше Смолов часто забивал после передач Мамаева, сегодня он сделал это вновь спустя год. Тренировали эту связку?

- У Паши с Федей была хорошая связка. Сейчас Паша набрал форму, жаль, что сегодня он получил травму. Надеюсь, он подлечится и будет все хорошо.

- После неудачной серии у вас уже две победы, можно сказать, что команда вернулась?

- Сейчас будет перерыв на сборные, потом у нас матч со "Спартаком", надо серьезно готовиться. В таблице мы находимся рядом друг с другом, будет очень сложный матч.

- Для многих команд проблематичен перерыв на сборные. Для вас вас это преимущество или проблема?

- Учитывая хорошую серию, это не очень хорошо. Но от нас ничего не зависит, сборные должны собираться. Отдохнем и будем готовиться. (Артем РЯБОВОЛ)