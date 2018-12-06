Юрий Газинский: "Завершающийся год – лучший в моей карьере"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в интервью пресс-службе клуба рассказал, что в завершающемся году на его игру большое влияние оказал Чемпионат мира. Он также отметил, что его расцвет не случайно совпал с приходом на тренерский мостик Мурада Мусаева.

– Юрий, нынешний сезон получается у вас не просто удачным, но и весьма результативным. Вы на сегодняшний день являетесь лучшим ассистентом российской премьер-лиги, забиваете за клуб важные голы. Да и в сборной отметились как первым голом на Чемпионате Мира, так и результативными передачами. С чем связываете такой всплеск?

– Да, наверное, завершающийся год – лучший в моей карьере, но я надеюсь, что впереди будут годы и сезоны еще лучше (улыбается). А вообще, с годами становишься опытнее, мудрее, на многие вещи начинаешь смотреть иначе, многое переосмысливаешь. Безусловно, большое влияние оказал Чемпионат мира – он придал мне уверенности, добавил позитивных эмоций, и все это отразилось на моей игре.

– То, что этот ваш расцвет практически совпал с приходом на тренерский мостик "Краснодара" Мурада Мусаева, вряд ли случайность?

– Конечно же, не случайность. Наш наставник, его тренерский штаб, все футболисты – мы сейчас прониклись одной общей идеей и двигаемся в одном направлении. Каждый ответственно подходит к своей работе, футболисты стараются выполнять все требования тренеров, и это дает плоды. Мы прогрессируем – каждый по отдельности и, что самое главное, все вместе как команда.

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