Юрий Газинский: "Возможно, что в составе "Краснодара" будут играть 11 воспитанников академии"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после матча 8-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:0) подчеркнул, что молодежь "быков" неплохо выглядит на поле, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Хавбек не исключил, что однажды в клубе реализуется мечта Сергея Галицкого, который хочет увидеть в стартовом составе 11 воспитанников академии.

– С каким настроением уходите на перерыв? – вопрос Газинскому.

– Понятно, что выиграли, но надо от всего абстрагироваться, отдохнуть, чтобы с новыми силами продолжить сезон.

– Как оцените молодежь?

– Я уже говорил, что это хорошие ребята, перспективные. Надо продолжать работать, тренироваться, тем более есть все условия для этого, и тогда все шансы у них будут.

– Кто из них готов играть в основном составе постоянно?

– Все будет решать главный тренер. На поле они все выглядят неплохо. Воплотится ли мечта Галицкого об одиннадцати воспитанниках на поле? Раз он так сказал, значит, когда-то воплотится.

– Но это возможно, как считаете?

– Я думаю, он не просто так построил такую академию. Все возможно.

Трансляция матча "Краснодар" – "Динамо"