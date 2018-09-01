Юрий Газинский: "В предыдущих матчах нам не удалось победить. Хотим порадовать болельщиков в игре с "Локо"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский прокомментировал предстоящую встречу с "Локомотивом" в шестом туре российской премьер-лиги. Встреча пройдет сегодня, 1 сентября, начало - 19.00 по московскому времени.

- В предыдущих двух матчам нам не удалось победить. Это разочаровывает, но те игры уже в прошлом. Мы настраиваемся на "Локомотив", хотим порадовать наших болельщиков, - приводит пресс-служба "Краснодара" слова Газинского.

"Краснодар" – "Локомотив": чемпионат России по футболу, РПЛ, 1 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.00 (мск)