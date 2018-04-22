Юрий Газинский: "Такие матчи, как с ЦСКА, можно выигрывать на характере"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский выразил мнение, что его команде не хватило характера в матче 27-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2). Газинский открыл счет в матче, но затем Ахмед Муса сделал дубль и принес армейцам три очка.

- Первый тайм сыграли не совсем удачно, ЦСКА доминировал, - сказал Газинский. - Во втором, вроде, игра наладилась, сыграли получше. Удалось забить первыми. В концовке пропустили два мяча. ЦСКА дожал нас. Приятнее для нас было, если бы был ничейный результат. Чего не хватило для этого? Гола.

Конечно, обидно. Такие матчи можно выигрывать на характере, на воле. Понятно, что этого не хватило нам.

- Создавалось ощущение, что "Краснодар" приехал играть на ничью. Это так?

- ЦСКА стал так играть, заставил нас низко сесть, немного превосходил нас. Во втором тайме исправились, стали больше играть в атаку.

- Не хватило Федора Смолова? Как игралось без ярко выраженного нападающего?

- Ни для кого не секрет, что Федя - лидер. Конечно, его не хватило.

- Что с Олегом Шатовым?

- У него и до этого были проблемы. Наверняка, усугубил. Каждый игрок у нас на вес золота. Кто выпадает - это, безусловно, потеря. Когда в первом тайме проводишь замену, конечно, это сказывается.

- Опишите свой гол. Как удалось так красиво забить?

- Получилось так, что остался на подборе. Дали передачу - сыграл в стенку с Вандерсоном и вышел один на один с Акинфеевым. (Андрей МИХАЙЛОВ)