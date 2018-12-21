Юрий Газинский - спортсмен года на Кубани. Фото "СЭ"

В Краснодаре состоялось награждение лучшего спортсмена Кубани 2018 года, которым стал полузащитник "Краснодара", игрок сборной России по футболу Юрий Газинский.

Все спортсмены, вошедшие в десятку номинантов, представляли разные виды спорта. Так, помимо Газинского, на премию были номинированы Дмитрий Кулагин (баскетбол), Елена Веснина (теннис), Сергей Шубенков (легкая атлетика), Олеся Ромасенко (гребля на байдарках и каноэ), Анастасия Шамонова (бокс), Михаил Игольников (дзюдо), Данила Изотов (плавание), Яна Павлова (прыжки на батуте), Сергей Семенов (греко-римская борьба).