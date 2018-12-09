Юрий Газинский: "Рад, что нахожусь здесь, в "Краснодаре"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский, который в матче 17-го тура российской премьер-лиги против "Уфы" (1:1) провел 200-ю игру в составе "быков", прокомментировал это достижение. По словам футболиста, он рад, что провел в этой шикарной команде с такими партнерами, президентом клуба, всеми остальными, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Каково это - 200 матчей за "Краснодар"?

- Чуть результат подпортил настроение. Но в целом я очень рад, что провел в этой шикарной команде с такими партнерами, президентом клуба, всеми остальными. Рад, что нахожусь здесь, и надеюсь, что впереди будет еще немало матчей, сыгранных за этот клуб.

- Каким вы приходили и как изменились?

- Приходил юным, подающим надежды. Все начиналось хорошо, потом было сложнее. Наверно, началась адаптация. Но со временем становишься взрослее, опытнее, на какие-то вещи смотришь по-другому. Я думаю, с возрастом, набравшись опыта, становится проще.

- Каким стал самый яркий момент за то время, что вы здесь, или он еще впереди?

- Всегда хочется верить, что будет еще лучше. В душе я считаю себя молодым. А то что касается результатов, то, наверно, домашняя победа 3:0 над "Реал Сосьедадом" дома - это очень эмоциональный момент. Сейчас тоже идет хороший сезон. Хотя еще полгода впереди, но пока все складывается неплохо, слава богу.

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