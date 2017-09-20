Юрий Газинский: "Переход в "Зенит"? "Краснодар" — мой родной дом"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в интервью "Спорт день за днем" отметил, что его все устраивает в нынешнем клубе. По его словам, он не думает о других командах.

– "Зенит" скупает лучших российских футболистов. Хотите играть за сине-бело-голубых?

– Меня все устраивает в Краснодаре. Клуб многое дал мне и дает по сей день. Это мой второй дом. О каких-то других командах я не думал и не думаю.

– Тренер-селекционер Сергей Ломакин рассказывал, что еще в юном возрасте приглашал вас в "Зенит". Правда?

– Вы, наверное, больше меня знаете, кто и куда меня приглашал (смеется). Я ни с кем на эту тему не разговаривал. Если что-то такое где-то и было, то пускай там и останется. Сейчас какой смысл об этом говорить? То, что было, то прошло. Я ни о чем не жалею. Ни капли.