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20:07 | Футбол — РФПЛ

Юрий Газинский: "Переход в "Зенит"? "Краснодар" — мой родной дом"

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Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в интервью "Спорт день за днем" отметил, что его все устраивает в нынешнем клубе. По его словам, он не думает о других командах.

"Зенит" скупает лучших российских футболистов. Хотите играть за сине-бело-голубых?

– Меня все устраивает в Краснодаре. Клуб многое дал мне и дает по сей день. Это мой второй дом. О каких-то других командах я не думал и не думаю.

– Тренер-селекционер Сергей Ломакин рассказывал, что еще в юном возрасте приглашал вас в "Зенит". Правда?

– Вы, наверное, больше меня знаете, кто и куда меня приглашал (смеется). Я ни с кем на эту тему не разговаривал. Если что-то такое где-то и было, то пускай там и останется. Сейчас какой смысл об этом говорить? То, что было, то прошло. Я ни о чем не жалею. Ни капли.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/articles/yurij-gazinskij-perexod-v-zenit-krasnodar-moj-rodnoj-dom

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

он же не аргентинец, с какой стати его в Зенит кто-то возьмёт?

20:12