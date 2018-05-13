Юрий Газинский: "Перед 30-м туром обсуждали шансы на Лигу чемпионов"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после матча 30-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:1) назвал ничью закономерным результатом. Также хавбек отметил, что сезон для него получился скомканным.

– Что скажете по прошедшему матчу? Какой из таймов получился лучше?

– Наверно, играли хорошо с достаточно квалифицированной командой, – сказал Газинский. – У Курбана Бекиевича всегда команды играют дисциплинированно. У нас были подходы к воротам соперника, были моменты и у "Рубина", поэтому в первом тайме команды присматривались друг к другу, потом нам удалось забить. Но в концовке мы пропустили нападающего, и соперник отыгрался. Счет по игре.

– В команде перед этим матчем всерьез обсуждали шансы на Лигу чемпионов?

-Конечно, обсуждали. Наверно, все команды об этом думали, и мы – не исключение. Получилось занять четвертое место, наверно, на сегодняшний день мы заслуживаем этого.

.– Знали в перерыве о том, как идут параллельные матчи?

– Только матч ЦСКА, который выигрывал 2:1, а потом уже счет не спрашивали.

– Как оцените сезон для себя?

– Сезон прошел скомкано. Первая часть получилась не очень хорошей, вторая была достаточно интересной. (Екатерина ПОТАПОВА)

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