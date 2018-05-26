Юрий Газинский: "Отправляться в европейскую команду, которая находится внизу, не совсем разумно"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в интервью "СЭ" отметил, что у него есть желание поиграть за границей. По словам игрока, он не видит смысла переходить в команду, которая находится внизу турнирной таблицы, так как первая пятерка РФПЛ достаточно сильна.



– А за границей поиграть когда-нибудь возникало желание?

– Конечно. Но, чтобы поехать за рубеж, нужно проявить себя в чемпионате своей страны и в еврокубках. А отправляться в команду, которая находится внизу, мне кажется, не совсем разумно. Верхняя пятерка у нас достаточно сильна. И если уж переходить, то, во-первых, в хороший чемпионат, а во-вторых, хотя бы не в слабые клубы. Чтобы они соответствовали твоим амбициям. Потому что проигрывать везде плохо.

– Как считаете, Федору Смолову нужно уезжать, чтобы выйти на новый уровень?

– Да. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Юрия Газинского - здесь