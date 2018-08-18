Юрий Газинский: "Не хочется обсуждать арбитров"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после поражения от "Спартака" (0:1) заявил, что его команда не заслуживала такого исхода, сообщает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



- Судейство? Есть специальные органы, пусть занимаются этим вопросом, не хочется обсуждать арбитров, - заявил Газинский. - Что касается игры, считаю, не совсем заслуженное поражение. Вдвойне обиднее.



- Главный тренер Олег Фоменко сказал, что это была лучшая игра в сезоне. Вы согласны?



- Игра неплохо, но по горячим следам не хочется делать выводы. Если так воспринимать, то играли достаточно хорошо, но очки за это не получили. Сейчас будем готовиться к следующему матчу. "Краснодар" был лучше "Спартака"? Мы играли хорошо. К "Спартаку" готовились, как обычно. (Екатерина ПОТАПОВА)