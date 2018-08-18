22:59 | Футбол — РПЛ

Юрий Газинский: "Не хочется обсуждать арбитров"


Полузащитник "Краснодара"  Юрий Газинский после поражения от "Спартака" (0:1) заявил, что его команда не заслуживала такого исхода, сообщает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

- Судейство? Есть специальные органы, пусть занимаются этим вопросом, не хочется обсуждать арбитров, - заявил Газинский. - Что касается игры, считаю, не совсем заслуженное поражение. Вдвойне обиднее. 

- Главный тренер Олег Фоменко сказал, что это была лучшая игра в сезоне. Вы согласны?

- Игра неплохо, но по горячим следам не хочется делать выводы. Если так воспринимать, то играли достаточно хорошо, но очки за это не получили. Сейчас будем готовиться к следующему матчу. "Краснодар" был лучше "Спартака"? Мы играли хорошо. К "Спартаку" готовились, как обычно. (Екатерина ПОТАПОВА)

Краснодар - Спартак М

 

Опрос

Нужно ли оставлять Массимо Карреру на посту главного тренера "Спартака"?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
Материалы других СМИ