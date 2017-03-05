Юрий Газинский: "Надеюсь, у меня ничего серьезного. Смолов почувствовал дискомфорт"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский, в матче 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) покинувший поле на 30-й минуте из-за травмы, выразил надежду, что в ближайшее время вернется в строй, передает спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 17 матчей и забил 2 мяча, на счету Федора Смолова 11 голов в 13 встречах.

– Надеюсь, ничего серьезного, – сказал Газинский. – Возможно, сильный ушиб. Тогда через пару дней буду в порядке.

– Что со Смоловым?

– Почувствовал дискомфорт... Травмированных у нас много. Это серьезная проблема, но тренеры наверняка знают, как быть.