Юрий Газинский: "Мы должны вернуть "Краснодар" в еврокубки"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в интервью клубной пресс-службе отметил, что его команда привыкла за последние годы сражаться на трех фронтах. Хавбек также добавил, что краснодарцам не хватает участия в еврокубках.

– Сейчас "Краснодар" выбыл из всех кубковых турниров и играет только в чемпионате страны. Не скучно?

– Не буду лукавить – скучновато. Мы за последние годы привыкли сражаться на двух или даже трех фронтах. Конечно, хочется играть в еврокубках, этого сейчас не хватает. Международные матчи позволяют тебе расти прибавлять в мастерстве. И вообще, чем больше официальных матчей, тем лучше. Все эти разговоры о том, что футболистам тяжело часто играть, не совсем соответствуют действительности. Да, возможно, мы больше устаем, но современная медицина позволяет нам достаточно быстро восстанавливаться. Любой футболист больше любит играть, чем тренироваться. Но в любом случае – что случилось, то случилось. Сейчас мы должны сосредоточиться на чемпионате России и постараться там выступить как можно лучше, чтобы вернуть в Краснодар еврокубки.