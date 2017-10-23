Юрий Газинский: "Матч с "Локомотивом" даст "Краснодару" возможность приблизиться к лидерам"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в преддверии матча 14-го тура чемпионата России с "Локомотивом" отметил, что железнодорожники набрали хороший ход. По его словам, у московского клуба есть хороший подбор игроков.

- "Локомотив" набрал сейчас очень неплохой ход, - цитирует пресс-служба "Краснодара" Газинского. - Команда имеет хороший подбор футболистов, интересно смотрится и абсолютно не случайно идет на высоком втором месте, подпирая в таблице "Зенит".

Нам, безусловно, будет непросто, тем более с учетом того, что играем на выезде. Но мы располагаемся не так далеко от железнодорожников, и для нас эта встреча – реальный шанс приблизиться к лидерам. Да, в последних матчах мы играли неудачно, давно не можем забить, но ситуацию необходимо исправлять, и в нашей команде все на это очень серьезно настроены.

Матч "Локомотив" - "Краснодар" пройдет сегодня, 23 октября. Начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.